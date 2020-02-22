США планируют подписать соглашение с талибами 29 февраля

Соединенные Штаты на следующей неделе готовятся заключить соглашение с радикальным движением "Талибан", которое, как ожидается, откроет путь к выводу американских войск из Афганистана. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил в пятницу, 21 февраля.

По его словам, в ходе переговоров в последние недели США и представители "Талибана" договорились о "значительном и повсеместном сокращении насилия" в Афганистане. "Ожидается, что при успешной реализации этой договоренности будет продвигаться вперед подписание соглашение между США и "Талибаном". Мы готовимся к подписанию 29 февраля", - говорится в заявлении Помпео.

Движение "Талибан" в пятницу подтвердило предполагаемую дату заключения соглашения с США, передает DW.

Совет национальной безопасности Афганистана ранее в пятницу сообщил, что режим сокращения насилия вступит в силу в ночь на субботу, 22 февраля. По словам представителя совета Джаведа Фейсала, этот режим продлится неделю. Он станет своего рода проверкой того, насколько талибы могут контролировать свои силы и выполнять взятые на себя обязательства после заключения сделки.

Если семидневное перемирие окажется эффективным, Вашингтон намерен "со временем'' сократить военный контингент в Афганистане примерно до 8,6 тысячи человек, сообщил на прошлой неделе министр обороны США Марк Эспер. В настоящее время на территории страны находятся порядка 12 тысяч американских военнослужащих.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал договоренность США и талибов о сокращении насилия в Афганистане. По его словам, оно может открыть путь для переговоров между талибами и афганским правительством. Как говорится в заявлении Помпео, межафганские переговоры начнутся вскоре после подписания соглашения.

Россия назвала планируемое соглашение между США и талибами "важным событием для мирного процесса в Афганистане". Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил РИА "Новости", что собирается принять участие в церемонии подписания, если получит официальное приглашение.

Прямые переговоры США с "Талибаном" начались в 2018 году - после 18 лет противостояния. "Талибан" требует вывода американских войск и прекращения использования афганской территории в качестве перевалочной базы для миссий в других странах.