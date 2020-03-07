Казахстан заявил о поддержке сделки с ОПЕК+

Казахстан принимает участие в коллективных мерах ОПЕК+, направленных на стабилизацию нефтяного рынка. Об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства энергетики республики.

«Казахстан ведет сотрудничество со странами ОПЕК+ и придерживается политики стабилизации мирового нефтяного рынка», - говорится в сообщении. Как напомнили в ведомстве, 4 марта делегация из Казахстана во главе с министром энергетики Нурланом Ногаевым приняла участие в 18-м заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который выработал соответствующие рекомендации по стабилизации мирового нефтяного рынка.

«6 марта 2020 года казахстанская делегация приняла участие в работе 8-й министерской встречи стран - членов ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК. Участники заседания обсудили совместные меры, направленные на стабилизацию мирового нефтяного рынка. По итогам заседания участниками соглашения было принято решение продолжить консультации по дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству», - отмечается в соглашении, которое цитирует ТАСС.

Текущее соглашение ОПЕК+ подразумевает общее снижение нефтедобычи стран ОПЕК+ на 1,7 млн баррелей в сутки до конца первого квартала текущего года. «При этом обязательства Казахстана по добыче нефти в рамках действующего соглашения, принятого в декабре 2018 года, составляют 1,843 млн баррелей в сутки. Следует отметить, что по итогам 13 месяцев текущего соглашения (январь 2019 - январь 2020 гг.) Казахстан исполнил принятые на себя обязательства», - отметили в министерстве.

Кроме того, в рамках визита состоялась встреча Ногаева с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества между республикой и МАГАТЭ, включая эксплуатацию Банка низкообогащенного урана агентства в Казахстане.