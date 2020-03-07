Переговоры стран ОПЕК и России провалились, нефть рухнула на 10%

Переговоры стран ОПЕК и России о возможном ответе на эпидемию коронавируса и падающий глобальный спрос на сырье закончились безрезультатно. Стороны по итогам встречи в Вене не смогли договориться ни о дополнительном сокращении добычи нефти, ни о продлении соглашения после марта 2020 года, отменив итоговую пресс-конференцию.

Накануне страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако встретили отказ России, которая была согласна лишь продлить сделку в ее нынешнем виде на второй квартал. Это означало бы, что 18 государств качали бы на 1,7 млн баррелей в сутки меньше уровня октября 2018 года.

Позицию Москвы изложил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «У саудитов ситуация гораздо хуже: если в России цена нефти, позволяющая сбалансировать бюджет, составляет 42,4 доллара за баррель, то у них - под 80», - объяснил он, недвусмысленно намекая на то, что Эр-Рияд может сам сокращать поставки, если считает нужным.

Но страны ОПЕК не будут действовать в одиночку, заочно ответил Силуанову в четверг министр нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. «Рынку нефти нужны новые ограничения на добычи, но ОПЕК не будет делать этого без России», - повторил в пятницу министр нефти Ирана Биджан Намдар Зангане.

На итогах саммита котировки Brent в Лондоне ускорили падение до 10%: начав день на отметке $50,25 за баррель, к вечеру майские фьючерсы обвалились до $45,28, рынок закрылся на отметке $45,54 (-8.90%). Американский сорт WTI упал на 9,35% до $41,61 за бочку.

Сделка ОПЕК+, впервые заключенная в конце 2016 года и ставшая первым скоординированным шагом России и Саудовской Аравии почти за 20 лет, истекает в конце марта. С апреля Россия может нарастить добычу в зависимости от планов компании, сообщил глава Минэнерго Александр Новак, передает ТАСС.

«Что касается сокращений, то с учетом принятого решения с 1 апреля этого года у нас нет ни у кого из стран, входящих в ОПЕК или стран «не ОПЕК», обязательств по сокращению», - напомнил Новак.

Развал нефтяного союза, который почти четыре года поддерживал нефтяные цены и позволил им с 27 долларов в 2016 году подняться до 80 - в 2018-м, сулит нефтяному рынку новый шок. Brent может подешеветь до 30-40 долларов, прогнозирует Райффайзенбанк.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение, - заявил The Bell совладелец «Лукойла» Леонид Федун. - Россия будет терять на нем от 100-150 млн долларов в день». Такие потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть с уровня от 60 долларов за баррель (при сохранении сделки с ОПЕК) до примерно 40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день, объяснил Федун.

Заявления о том, что бюджет России балансируется при нефти по 42,4 доллара, - также не более чем, рекламная обертка бюджетного правила. В бюджет-2020 заложены 2,7 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов (от цен выше 42,4 доллара за баррель). При этом профицит бюджета - то есть лишние, не расписанные по расходам деньгами - составляет всего около 1 трлн рублей, пишет finanz.ru

Иными словами, далеко не все доходы от нефти выше 42,4 - это свободные средства. Реальная точка балансировки бюджета - около 50 долларов за баррель, подсчитал Nordea.

Развал сделки ОПЕК+ ударит по российскому рынку. Впереди «дальнейшие распродажи ОФЗ иностранцами, что усилит давление на рубль», говорит управляющий активами National Asset Management Андрей Вальехо.

На 21.31 пятницы доллар подорожал на 1,03%, до 68,3050 российского рубля, нового максимума за 13 месяцев. Евро прибавил 1,69% и торгуется по 77,18 российского рубля.

Рынок российского госдолга рухнул рекордно с января 2015 года: индекс RGBI потерял 1,87%, а цены длинных госбумаг - более 2,4%.

Обвалились акции: индекс МосБиржи спикировал на 3,45%, увеличил потери с начала года до 10,7% и закрыл торги на отметке 2719,51 - худшей за полгода.

Индекс РТС обновил 7-месячный минимум (1257,96 пункта), потеряв 8 млрд долларов капитализации за день (-4,97%) и 36 млрд долларов за месяц.