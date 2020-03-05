PetroChina объявила форс-мажор на импорт газа

Крупнейший китайский импортер газа PetroChina объявил форс-мажор на импорт природного газа, включая поставки сжиженного природного газа (СПГ) и газа, импортируемого по трубопроводам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 4 отраслевых источника.

Компания направила уведомление о форс-мажоре поставщикам трубопроводного газа, а также как минимум одному поставщику СПГ, но подробности пока не подтверждены.

PetroChina обеспечивает 40% своих потребностей в газе за счет импорта, около 70% которого приходится на трубопроводный газ, остальное - на СПГ, сообщил один из источников.

Российский Газпром в своем комментарии сообщил, что стороной контракта по поставкам газа по трубопроводу Сила Сибири выступает другая китайская компания - CNPC.

“Никаких уведомлений не получали. Поставки идут в штатном режиме”, - сказал представитель компании.