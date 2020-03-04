РФ не поддержала предложение ОПЕК+ о новом сокращении добычи

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в среду закончилось без консенсуса, так как Россия и Казахстан не поддержали идею усилить сокращение добычи еще на 1,5 млн б/с на второй квартал из-за влияния коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, участвующих в переговорах.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета до его завершения. После этого источник ТАСС сообщил, что у партнеров «остались две опции: либо сокращаем еще на 1,5 млн б/с, либо рассматриваем вариант, предложенный Россией». «Позицию России мы узнаем в пятницу, когда Новак приедет в Вену на встречу ОПЕК+», - сказал он.

Другой подтвердил, что после ухода Новака заседание комитета ОПЕК+ продолжилось и министры сосредоточились на позиции Казахстана, «который им не удалось убедить», сказал он.

Вскоре после этого встреча завершилась и министры покинули штаб квартиру ОПЕК. Отвечая на вопрос о позиции России, один из делегатов сказал, что «ее пока нет».

Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, выходя из секретариата, подтвердил журналистам, что «встреча завершилась». Он добавил, что ОАЭ поддержали озвученные на мониторинговом комитете предложения по сокращению добычи нефти.

«Мы согласны с рекомендацией, считаем это важным», - сказал он. При этом Мазруи не стал отвечать на вопрос, какие рекомендации обсуждались на заседании мониторингового комитета ОПЕК+, отметив, что завтра на заседании ОПЕК это вновь будут рассматривать.