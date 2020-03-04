Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать назначение Дениса Шмыгаля на должность премьера Украины.

«Я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, который сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины. За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство «крепких хозяйственников», правительство «спасения крепких хозяйственников» и прочее», - заявил Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады, передает УНИАН.

Президент выразил надежду, что в Украине появится наконец-то «правительство для людей».

«…по предложению депутатской фракции «Слуга народа»... я вношу на рассмотрение ВР представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля», - сказал Зеленский.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком.