Последнее обновление: 04.03.2020 19:00

Зеленский предложил Шмыгаля на должность премьера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной Раде поддержать назначение Дениса Шмыгаля на должность премьера Украины.

«Я считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, который сделает невозможное. Надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров Украины. За эти годы у нас было очень много правительств: правительство технократов и правительство казнокрадов, правительство спасения, правительство «крепких хозяйственников», правительство «спасения крепких хозяйственников» и прочее», - заявил Зеленский на внеочередном заседании Верховной Рады, передает УНИАН.

Президент выразил надежду, что в Украине появится наконец-то «правительство для людей».

«…по предложению депутатской фракции «Слуга народа»... я вношу на рассмотрение ВР представление о назначении премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля», - сказал Зеленский.

Сегодня, 4 марта, Верховная Рада отправила в отставку правительство во главе с Алексеем Гончаруком.

Ранее по теме
<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование