Зеленский не принял отставку премьера Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский решил «дать шанс» премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству, но при условии выполнения определенных задач.

Как сообщает пресс-служба президента, об этом Зеленский заявил Гончаруку на встрече, отвечая на поданное 17 января премьером заявление об отставке, передает УНИАН.

«Я решил дать вам и вашему правительству шанс, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны и беспокоят наше общество, - сказал президент, обращаясь к Гончаруку. - Сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически».

В частности, правительство должно представить главе государства новую концепцию заработных плат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в стране.

«Это должна быть нормальная заработная плата. Мы понимаем, что это очень серьезные специалисты, но я хочу иметь общее мнение с вами и министрами, что такие зарплаты могут быть сегодня в Украине в такой ситуации, в которой находится наша экономика. Когда вы и ваше правительство поднимете экономику - можно будет поднимать эти заработные платы», - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что с теми министрами, которые не согласятся работать за предложенную правительством зарплату, придется прощаться. «Заработные платы должны быть нормальными, такими, на которые можно нормально жить, и должны соответствовать статусу должностных лиц», - отметил президент.

Также он поставил перед премьером ряд других задач.

Вечером 15 января в соцсетях появились аудиозаписи, на которых человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности, называет себя «полным профаном» в экономике.