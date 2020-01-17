Премьер Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление на имя президента о своей отставке с поста главы правительства.

Об этом премьер сообщил в социальной сети Facebook, передает УНИАН.

«Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить какие-либо сомнения относительно нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент», - отметил Гончарук.

«Он - человек, которому украинцы выразили беспрецедентное доверие. И он имеет полное право оценивать эффективность каждого члена своей команды, который меняет страну», - заявил премьер.

Заявление Гончарука последовало после публикации в интернете аудиозаписи, на которой человек с голосом Гончарука говорит о собственной некомпетентности и некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского в экономике.

Офис Зеленского подтвердил наличие заявления об отставке.

"Президент Украины получил поданное премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.