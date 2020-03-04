Текст указа № 84 «Об акцизах на автомобильное топливо»

Белорусские власти ввели запретительные ставки акцизов на импорт автомобильного топлива с целью стимулирования давальческой переработки нефти на белорусских НПЗ.

Текст указа № 84 от 28 февраля 2020 года «Об акцизах на автомобильное топливо»:

1. Установить, что:

1.1. по 31 декабря 2020 г. при реализации (передаче) на территории Республики Беларусь автомобильных бензинов и (или) дизельного топлива (далее – реализация топлива) плательщики акцизов исчисляют их по установленным ставкам* с применением коэффициента 0,25;

1.2. указанный коэффициент применяется плательщиками акцизов при реализации топлива, произведенного на территории Республики Беларусь:

а) в том числе из давальческого сырья, при условии соответствия плательщика акцизов в совокупности следующим критериям: основным видом его деятельности является производство нефтепродуктов**;

объем реализации им топлива за налоговый период, предшествующий месяцу отгрузки (передачи), составляет не менее 50 тыс. тонн;

им осуществляется реализация инвестиционного проекта по модернизации нефтеперерабатывающего завода, имеющего в своем составе взрывоопасные технологические блоки I категории взрывоопасности;

б) из нефтепродуктов, приобретенных (полученных) у плательщиков акцизов, соответствующих критериям, названным в подпункте а) настоящего пункта;



(* Ставки акцизов установлены в пунктах 10 и 11 приложения 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503 «О налогообложении».



** Перечисленных в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.)

1.3. Белорусский государственный концерн по нефти и химии не позднее последнего числа каждого налогового периода информирует Министерство по налогам и сборам о реализации плательщиками акцизов инвестиционных проектов по модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

2. Внести в приложение 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2019 г. № 503 следующие изменения: в пункте 10:

в подпункте 10.1 цифры «481,08» заменить цифрами «1924,32»;

в подпункте 10.2 цифры «298,59» заменить цифрами «1194,36»;

в пункте 11: в подпункте 11.1 цифры «233,05» заменить цифрами «932,2»; в подпункте 11.2 цифры «184,33» заменить цифрами «737,32».

3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 марта 2020 г.