Число вылечившихся от коронавируса в Китае достигло почти 50 тыс. человек

Число вылечившихся от коронавируса нового типа в Китае достигло почти 50 тыс. человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По ее данным, за минувшие сутки в стране было зафиксировано 38 летальных исходов и 119 новых случаев заражения. При этом 2652 пациента вылечились и выписались из медицинских учреждений, передает РБК.

К настоящему моменту всего на территории Китая заразились 80 270 человек. Число жертв достигло отметки 2981.

В общей сложности излечиться от вируса удалось 49 856 пациентам, а число прошедших обследование на предмет его выявления по всей стране превысило 666 тыс. человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения за последние 24 часа случаи заражения зафиксировали в восьми новых странах. Таким образом, уже 72 государства столкнулись с это болезнью. В ВОЗ сообщили, что за последние сутки во всем мире заболели 1922 человека.