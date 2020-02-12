ВОЗ дала название вызываемой короновирусом 2019-nCoV болезни

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) присвоила официальное наименование заболеванию, вызываемому новым коронавирусом, который распространился из города Ухань в китайской провинции Хубэй.

Оно будет называться COVID-19. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус заявил во вторник, 11 февраля, на брифинге в Женеве, передает DW.

"Теперь у нас есть название заболевания. Это COVID-19", - подчеркнул он.

COVID - сокращение от слов Corona Virus Disease ("болезнь, вызываемая коронавирусом"), цифры 2019 указывают на год появления вируса.

Мир должен "пробудиться" и "начать относиться к этому враждебному вирусу как к общественному врагу номер один", добавил Тедрос Адхан Гебрейесус. Он сообщил журналистам, что первая вакцина против него может быть создана через 18 месяцев.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ при присвоении названий для новых заболеваний необходимо избегать топонимов, упоминаний имен, животных или видов пищи, а также отсылок к конкретным культурам и видам деятельности. Данные правила позволяют избежать негативного влияния на отдельные регионы и сектора экономики.

Ранее этой же стратегии придерживались при выборе наименования для тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, или SARS, известного также как атипичная пневмония) и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

Врачам Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) удалось изолировать новый вирус и проанализировать его генетическую информацию. Затем его образцами были заражены клеточные культуры, что позволило понять механизм проникновения вируса в клетки человека. Результаты исследования были опубликованы в научных медицинских журналах и мгновенно разошлись по всему миру.