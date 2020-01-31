Последнее обновление: 31.01.2020 07:08

ВОЗ объявила режим ЧС из-за распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации в сфере международного общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса, вызывающего новый вид пневмонии у людей.

Решение об объявлении режима ЧС было принято группой независимых экспертов ВОЗ в четверг, 30 января, после первых подтвержденных случаев передачи вирусной инфекции от человека к человеку за пределами КНР, передает DW.

Ранее случаи заражения коронавирусом фиксировались в основном лишь среди людей, которые выехали из эпицентра эпидемии в китайской провинции Хубэй. Введение режима ЧС означает призыв ко всем странам скоординировать меры по борьбе с вирусом под эгидой ВОЗ. Предусмотрены также конкретные меры по сдерживанию распространения вируса.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число инфицированных коронавирусом за пределами КНР пока сравнительно невелико, однако невозможно спрогнозировать, какой ущерб коронавирус может причинить странам со слабо развитой системой здравоохранения.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превысило 8100. Это больше, чем количество случаев заражения вирусом SARS 17 лет тому назад. За пределами КНР отмечено 89 подтвержденных случаев заражения.

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