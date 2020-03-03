Последнее обновление: 03.03.2020 13:40

Румас: Объем нефтепереработки в Беларуси за 2 месяца 2020 года составил 1,85 млн. тонн нефти

Премьер Беларуси Сергей Румас сегодня подтвердил, что белорусские НПЗ в конце прошлого года были вынуждены снизить загрузку производственных мощностей ради создания запасов нефти в условиях отсутствия договоренностей с Россией. Иными словами, белорусские власти готовились к тому, что проблемы с поставками нефти будут и эти проблемы не разрешатся за пару недель.

«С конца декабря прошлого года НПЗ Беларуси вынуждены работать в условиях сниженной загрузки производственных мощностей. Объем переработки нефти в январе-феврале 2020 года составил 1 млн 850 тыс. т нефти, "Нафтан" - 892 тыс. т, Мозырский НПЗ - 962 тыс. т", - сообщил Румас на совещании у Лукашенко.

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