Последнее обновление: 02.03.2020 19:26

Equinor и Neptune обнаружили нефть на шельфе Норвегии

Норвежская энергокомпания Equinor и британская Neptune Energy получила нефть на блоке Sigrun East шельфа Норвегии после бурения разведочных скважин, запасы проекта оцениваются от 7 млн до 17 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Об этом говорится в сообщении норвежской компании, передает ТАСС.

Разведочные скважины были пробурены на лицензионном участке PL025/187 в 11 км от действующего месторождения Gudrun. Компания отмечает, что на основе положительных результатов разведки будут начаты работы по разработке и добыче нефти через месторождение Gudrun, что поможет обеспечить значительную добавленную стоимость.

Equinor и Neptune Energy владеют долями в 75% и 25% в проекте Sigrun East соответственно. Партнерами же по всему участку PL025/187 выступают Equinor и Neptune Energy (доли в 36% и 25% соответственно), а также OMV (24%) и Repsol (15%).

Компания Equinor основана под названием Statoil в 1972 г. На сегодняшний день 67% акций концерна принадлежат норвежскому государству. В копании работают 20 тыс. сотрудников. Выручка Equinor в 2019 г. составила 62,9 млрд долларов.

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