Последнее обновление: 22.01.2018 15:11

Норвегия будет продолжить добычу нефти и газа в Арктике с учетом заботы об экологии

Норвегия будет продолжить добычу нефти и газа в Арктике с учетом заботы об экологии и с использованием последних достижений науки для защиты окружающей среды, заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде на конференции Arctic Frontiers в Тромсё.

Глава МИД Норвегии отметила две важных тенденции в Арктике: ускорение изменений климата в результате событий за пределами региона, а также усиление роста деловой активности. По ее словам, главная задача на сегодняшний день - найти баланс между бизнесом, хозяйственной деятельностью и устойчивым развитием, заботой об окружающей среде.

Министр выразила уверенность, что такое равновесие возможно во всех областях, в том числе в сфере добычи полезных ископаемых. Она привела в пример норвежскую Statoil, которая дополняет добычу нефти и газа инвестициями в возобновляющиеся источники электроэнергии и экологические проекты.

Ранее в январе сообщалось, что в рамках новой коалиции правительство Норвегии намерено запретить бурение скважин и геологоразведку нефти и газа в наиболее уязвимых районах Арктики на четыре года.

Ежегодная международная конференция Arctic Frontiers проводится с 2007 года с участием представителей правительств, бизнеса и научных кругов. Главные темы - устойчивое развитие и международное сотрудничество в Арктике.

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