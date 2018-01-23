Норвегия в декабре увеличила добычу нефти и конденсата на 1,4%

Норвегия увеличила добычу нефти и конденсата в декабре на 1,4% - до 1,932 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,906 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).

Продажи природного газа выросли на 0,3 млрд кубометров - до 11,2 млрд кубометров.

В среднем производство нефти в прошлом месяце составляло 1,538 млн б/с, что на 1,9% меньше ноябрьского объема и на 4% ниже прогноза NDP. Относительно декабря 2016 года показатель упал на 7,5%.

Общий объем добычи углеводородов в Норвегии по итогам 2017 года, согласно предварительным расчетам, составил 238,7 млн кубометров нефтяного эквивалента, в том числе 92,3 млн кубометров нефти и 124,2 млрд кубометров природного газа. Совокупное производство на 6 млн кубометров нефтяного эквивалента превысило показатель за 2016 года.