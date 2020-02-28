Беларусь установила тариф на прокачку нефти по маршруту Броды-МНПЗ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по маршрутному направлению «Броды-Мозырь-ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод».

Соответствующее постановление принято 21 февраля 2020 года.

«Тарифы установлены для обеспечения транспортировки нефти трубопроводным транспортом с территории Украины. Как уже сообщалось ранее в СМИ представителями концерна «Белнефтехим» в ближайшее время ожидается поступление танкерами в порт Одессы нефти, предназначенной для Республики Беларусь, из альтернативных источников», - говорится в комментарии МАРТ РБ.

Для транспортировки указанной нефти до нефтеперерабатывающего завода и будет задействован белорусский участок трубопровода «Броды-Мозырь-ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», протяженность которого составляет 40 км.

Ведомство не называет величину тарифа. Эта цифра станет известна после официального опубликования документа.