Индийские НПЗ свернут закупки венесуэльской нефти в апреле

Индийские нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy планируют постепенно прекратить закупки венесуэльской нефти в апреле, опасаясь, что будущие санкции США могут перекрыть возможности для торговли с госкомпанией Венесуэлы PDVSA.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Этот шаг Reliance, которая управляет крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом, и Nayara, частично принадлежащая Роснефти, может привести к серьезным сокращениям закупок венесуэльской нефти Индией. В январе на долю Индии приходилось около трети поставок из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе предупредил об усилении санкций в попытке отстранить от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, переизбрание которого в 2018 году не было признано большинством западных стран.

В феврале Белый дом внес дочернюю компанию Роснефти Rosneft Trading SA, зарегистрированную в Женеве, в список санкционированных компаний в связи с подозрениями в закупках и перепродаже венесуэльской нефти. США установили для партнеров Rosneft Trading срок до 20 мая, чтобы прекратить покупки нефти у компании.

Reliance, давний клиент PDVSA, до сих пор не размещал запросы на апрельские поставки, сообщил один из источников.

Nayara Energy планирует прекратить переработку венесуэльской нефти на своих НПЗ после получения двух грузов в марте, сообщили два источника.