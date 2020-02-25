Зеленский поручил ограничить импорт угля и электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем задачу ограничить импорт электроэнергии и угля, и разрешить ввоз только не добывающихся в Украине марок угля.

"О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия. Если какая-то марка угля у нас не добывается, только тогда мы можем начинать обсуждать вопросы конкретной марки и импорта этой марки", – заявил Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли Украины, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что импорту нет места в украинской угольной отрасли, поэтому задача срочная.