Нигерия снизила мартовские цены на свою нефть

Правительство Нигерии снизило цены на нефть с поставками в марте в условиях, когда в текущем месяце страна не отгрузила ни одного барреля Китаю. Об этом сообщил в понедельник нигерийский деловой портал Orientalnewsng.com.

Цена барреля ведущих экспортных нигерийских марок нефти, включая Bonny Light, Qua Iboe, Forcados, Egina и Escravos, сокращена на 50-60 центов в месячном исчислении.

В сторону снижения сейчас пересматриваются и апрельские экспортные поставки. В целом, по словам нигерийских трейдеров, на мировом рынке отмечается вялый спрос на нефть с поставками предстоящей весной. При этом Нигерия становится все более зависимой от экспорта нефти в Европу, передает ТАСС.

Входящая в ОПЕК Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары и 13-м в мире. В минувшем январе страна, по данным ОПЕК, производила в сутки 1,776 млн баррелей сырой нефти. Основные нефтяные месторождения расположены на юге страны в дельте реки Нигер и на морском шельфе.