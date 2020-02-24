Миссия МАГАТЭ оценит ядерную инфраструктуру Беларуси

В Беларуси с 24 февраля по 4 марта будет работать миссия Международного агентства по атомной энергии, эксперты которой оценят ядерную инфраструктуру Беларуси по всем 19 направлениям ее развития, обозначенным в документе агентства для стран-новичков в сфере ядерной энергетики Milestones.

«Эксперты будут рассматривать такие направления, как подготовка кадров в сфере ядерной энергетики, управление авариями и готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них, работа с общественностью, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, радиационная безопасность, законодательная база, государственная политика в области ядерной энергетики и другие», -говорится в сообщении Минэнерго РБ.

Кроме того, эксперты МАГАТЭ рассмотрят подготовленный белорусской стороной отчет о развитии всех направлений ядерной инфраструктуры, проведут интервьюирование белорусских экспертов по каждому из этих направлений.

"На основании полученных данных и информации группой экспертов МАГАТЭ будет подготовлен соответствующий отчет по итогам миссии", - отмечается в сообщении.