Структура ВТБ стала совладельцем «Русснефти» Гуцериева

Структура ВТБ - компания «Бизнес-Финанс» - стала владельцем доли в размере 8,48% от уставного капитала «Русснефти». Это следует из отчета нефтяной компании за IV квартал 2019 года.

«Доля участия лица ["Бизнес-Финанс"] в уставном капитале эмитента: 8,48%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%», - говорится в документе.

Вместе с тем, банк «Траст» снизил свое владение привилегированными акциями «Русснефти» с 24,99% (согласно данным за III квартал) до 16,52%. «Доля участия лица [банка «Траст"] в уставном капитале эмитента: 16,52% - неголосующие привилегированные акции и 2,71% - голосующие обыкновенные акции», - указано в отчете. При этом доля принадлежащих «Трасту» обыкновенных акций «Русснефти» осталась прежней - 3,61%.

Банк «Траст» не прокомментировал данную информацию ТАСС.

Уставный капитал НК «Русснефть» составляет 196 млн 76 тыс. руб. и состоит из 392 млн 152 тыс. акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая. В том числе, из обыкновенных акций в количестве 294 млн 120 тыс. штук (75% уставного капитала) и 98 млн 32 тыс. «префов» (25% ее капитала).

В середине октября 2019 года стало известно, что Национальный банк «Траст» выставил на продажу свой пакет привилегированных акций «Русснефти» за 62,2 млрд руб.