США будут добиваться прекращения поставок нефти из Ирана в Китай

США полагают, что из Ирана в Китай поставляют сотни тысяч баррелей нефти в месяц, и намерены добиваться полного прекращения данного экспорта.

Об этом заявил в четверг на брифинге спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему видим, что несколько сотен тысяч баррелей в месяц поступают в Китай, - сказал он. - Мы уже трижды вводили санкции против китайских физических и юридических лиц. Мы бы хотели, чтобы данный показатель снизился до нуля. Так что мы будет активно работать над тем, что касается контроля соблюдения санкций».

«Иран действует очень активно в том, что касается обхода санкций. Им хорошо удается создавать подставные компании. Мы постоянно следим за этим и регулярно обновляем санкционные списки», - также отметил Хук.

В январе министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала «Фокс ньюс» заявил, что Вашингтон проводят консультации с официальными лицами Китая, чтобы прекратить поставки иранской нефти в КНР. Министр отметил, что значительная часть оставшегося экспорта нефти из Ирана приходится на Китай.