Сечин приехал в Минск по приглашению Лукашенко, настроен на конструктив

Лукашенко рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве, в свою очередь, глава Роснефти Игорь ждет конструктива от переговоров с белорусским правителем.

"Спасибо, что приехали. Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с "Роснефтью". Потому что по прошлому году вы в Беларусь поставили ни много, ни мало - половину нефти, которую мы покупали в России. Переработали здесь у нас, в Беларуси", - сказал Лукашенко.

"Хотелось бы полной ясности. Думаю, пользуясь тем, что мы давно знаем друг друга, вы и подскажете что-то, и мы сможем условиться о дальнейшем нашем сотрудничестве", - добавил он.

"Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно, - сказал Игорь Сечин. - Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами".

Он сообщил, что приехал в Минск по приглашению Лукашенко.

"Я очень ценю те доверительные отношения, которые существуют между нами", - сказал глава Роснефти.

Сечин напомнил, что "Роснефть" является одним из крупных инвесторов в экономику Беларуси.

"Мы являемся участниками акционерного капитала Мозырского НПЗ, у нас есть сеть заправок на территории Беларуси, она небольшая - работают 36 АЗС", - сказал он.