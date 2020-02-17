Последнее обновление: 17.02.2020 19:22

Литва окончательно проиграла восьмилетний спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Верховный суд Швеции окончательно отклонил иск Литвы к «Газпрому» на €1,4 млрд., сообщает агентство BNS со ссылкой на литовское Министерство энергетики.

Такую сумму государство требовало от компании в качестве компенсации переплаты за российский газ, закупавшийся с 2004 по 2012 год.

Согласно сообщению министерства, суд оставил без изменений решение Шведского апелляционного суда, который отклонил ходатайство Литвы об отмене постановления Стокгольмского арбитража от 2016 года. Тогда судебная инстанция не согласилась с утверждениями властей о несправедливости цен на газ, который «Газпром» поставлял с 2006 по 2015 год литовскому предприятию Lietuvos Dujos.

Как поясняли РБК в пресс-службе российской компании, «Газпром» вместе с Литвой ранее были акционерами компании.

Обращаясь в Стокгольмский арбитраж в 2012 году, литовские власти отмечали, что компания обязалась поставлять газ в страну «по справедливым ценам» в рамках формулы, приписанной в соглашении Lietuvos Dujos с «Газпромом». Однако, по утверждению Минэнерго республики, с того года цены на газ заметно выросли. В итоге правительство потребовало компенсации за переплату по топливу с 2004 по 2012 год. Претензии Литвы составляли около 5 млрд литов (примерно €1,45 млрд на тот момент).

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