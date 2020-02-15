США обещают Восточной Европе $1 млрд на энергобезопасность

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что его страна выделит $1 млрд странам Центральной и Восточной Европы, которые входят в «Инициативу трех морей».

«Инициатива трех морей» — соглашение о сотрудничестве, которое в 2016 году подписали государства, расположенные между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Участниками объединения являются Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. За исключением Австрии, все они являются членами НАТО, а до конца 1980-х являлись частью социалистического лагеря.

По его словам, деньги будут выделены через Финансовую корпорацию по международному развитию. В Вашингтоне рассчитывают, что с их помощью удастся стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран, чтобы снизить их зависимость от России, сообщает AFP.

Также глава американского внешнеполитического ведомства вновь заявил, что США выступают против завершения строительства трубопровода «Северный поток-2», который в Вашингтоне рассматривают как еще один рычаг давления Москвы на союзников.