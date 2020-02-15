Венесуэла нарастила поставки нефти на Кубу с начала февраля

Венесуэльская государственная компания PDVSA с начала февраля увеличила объем поставок нефти на Кубу, которая столкнулась с нехваткой топлива из-за санкционных мер со стороны США.

Как сообщает Reuters, 6 танкеров, большинство из которых принадлежит судоходному подразделению PDVSA, экспортировали на остров в среднем 173 тыс. баррелей в сутки, в то время как в январе PDVSA поставляла на Кубу 56,6 тыс. баррелей в сутки.

С середины сентября наблюдаются периодические перебои в поставках топлива на остров, что серьезно отражается на ряде секторов его экономики. Лидер страны Мигель Диас-Канель заявил, что такая ситуация является результатом усиления агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, которые он также сравнил с геноцидом, передает ТАСС.

США ввели санкции против PDVSA 28 января 2019 года. По американским данным, в результате поставки нефти из Венесуэлы в США резко упали. В апреле власти США внесли в санкционный список две компании, работающие в нефтяном секторе Венесуэлы, один принадлежащий им танкер, задействованный в перевозках нефти из Боливарианской Республики на Кубу, а также 34 судна PDVSA. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.