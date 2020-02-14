Иран готов продавать Беларуси нефть по ценам ниже мировых котировок

Иран готов обеспечить потребности Беларуси в нефти и нефтехимической продукции, заявил сегодня посол Ирана в Беларуси Саид Яри.

"Я думаю, не надо смотреть на этот вопрос с точки зрения политики. Если наши белорусские друзья заинтересованы в этих поставках, мы готовы вести переговоры. И мы готовы продавать сырье по приемлемой цене, то есть может даже ниже мировых котировок", - цитирует Саида Яри Sputnik.by.

По его словам, всё зависит "от решения правительства Беларуси, готовы ли они купить у нас нефть".

"Для нас нет препятствий. Мы полностью готовы. И я еще раз подчеркиваю, что это чисто коммерческий, экономический вопрос. И в рамках международных и мировых цен, мы готовы продавать нефть Беларуси", - подчеркнул он.