Добыча угля в Казахстане в 2019 году выросла до 111 млн тонн

Угледобывающие компании Казахстана по итогам прошлого года добыли свыше 111 млн тонн угля при плане 107,1 млн тонн.

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, передает ТАСС.

«Угледобывающими компаниями страны в прошлом году при плане 107,1 млн тонн добыто 111,1 млн тонн угля. Энергопроизводящим предприятиям отгружено 57,2 млн тонн угля, промышленным предприятиям отправлено 6,3 млн тонн. На коммунально-бытовые нужды и населению отгружено 11,4 млн тонн», - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, экспорт угля в 2019 году составил порядка 28 млн тонн. «Наибольший объем угля был экспортирован в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Беларусь, Украину и в Турцию», - отмечается в сообщении.