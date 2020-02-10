Правящая партия Азербайджана объявила о победе на выборах

Правящая партия Азербайджана под председательством президента страны Ильхама Алиева объявила о своей победе на досрочных парламентских выборах в Азербайджане.

Согласно прогнозам, правящая партия получает 69 из 125 мест в Национальном собрании и обеспечивает себе абсолютное большинство. По данным центральной избирательной комиссии Азербайджана, явка на выборах составила 47,81 процента, передает DW.

В выборах принимали участие 1314 кандидатов от 20 политических партий, а также самовыдвиженцы и выдвиженцы от инициативных групп граждан. Однако целый ряд партий бойкотировал выборы. Оппозиция объявила их фарсом, который лишь усилит власть президента Алиева.

По словам лидера старейшей оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы, "выборы полностью сфальсифицированы". Оппозиционеры также сообщают о многочисленных нарушениях - вбросах, "каруселях" и препятствии работы наблюдателей.

"Одним из распространенных нарушений стал недопуск наблюдателей на участки. Там, где наблюдателей все же пустили, на них оказывалось давление. Им приказывали сидеть только на отведенных для наблюдателей местах, не вставать, не задавать вопросов, не делать замечаний", - цитирует главу Института демократических инициатив Акифа Гурбанова "Кавказский узел".

Регулярные парламентские выборы в Азербайджане были запланированы на ноябрь 2020 года, однако в декабре 2019-го Алиев после неожиданного самороспуска Милли меджлиса объявил о проведении досрочных выборов. По мнению оппозиции, он пытался успокоить народное недовольство на фоне снижения темпов экономического роста и улучшить имидж своего правительства, заменив дискредитированные старые элиты более молодыми технократами.