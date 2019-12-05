Последнее обновление: 05.12.2019 22:20

В Азербайджане 9 февраля пройдут досрочные парламентские выборы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распустил парламент страны - Милли меджлис и назначил на 9 февраля 2020 года досрочные выборы. Соответствующее распоряжение Алиева опубликовано в четверг, 5 декабря, на официальном сайте главы государства.

28 ноября на экстренном заседании политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" было решено инициировать процесс роспуска Милли меджлиса, избранного 1 ноября 2015 года на пять лет. 2 декабря парламент большинством голосов принял обращение к президенту Азербайджана о роспуске и проведении внеочередных выборов. 4 декабря Конституционный суд признал решение о роспуске парламента соответствующим Основному закону страны, передает DW.

В оппозиционном Национальном совете демократических сил (НСДС) Азербайджана выступили против досрочных выборов.

"Досрочные парламентские выборы преследуют цель отнюдь не проведения демократических реформ, а предназначены для дальнейшей концентрации власти в руках одной семьи. Проведение выборов раньше времени мотивировано соображениями застать общество и оппозицию врасплох для облегчения фальсификации выборов", - говорится в заявлении НСДС.

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