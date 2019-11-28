Последнее обновление: 28.11.2019 17:37

Правящая партия Азербайджана требует роспуска парламента

Политсовет "Йени Азербайджан" потребует от парламента Азербайджана самороспуска. 29 ноября партия, имеющая большинство, заявит об этой инициативе на заседании парламента.

Решение выступить с инициативой о самороспуске было принято на заседании политсовета партии с участием премьера Али Асадова.

Депутаты от партии готовят обращение к президенту страны Ильхаму Алиеву о назначении внеочередных выборов. Свое предложение партийцы мотивируют необходимостью поддержать реформы Алиева и оторванностью нынешнего состава меджлиса от президентского курса.

Очередные парламентские выборы в Азербайджане намечены на 1 ноября 2020 года

В соответствии с Конституцией Азербайджана внеочередные выборы должны быть проведены в течение двух месяцев со дня роспуска. В парламенте - 125 депутатов, избирающихся по одномандатным округам.

18 октября в Баку состоялась акция протеста, где одним из требований было создать условия для проведения в стране честных выборов. Правоохранительные органы разогнали митинг и сообщили о задержании 60 его участников.

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