Netflix назвал заблокированные по требованию ряда стран фильмы

Американская компания Netflix перестала показывать на своей стриминговой платформе девять фильмов и телешоу по требованию властей пяти государств.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на отчет компании, опубликованный, как утверждает издание, впервые за всю историю Netflix, передает РБК.

В компанию обратились власти Сингапура, Новой Зеландии, Вьетнама, Германии и Саудовской Аравии. Письменные требования, согласно документу, поступали в Netflix с 2015 по 2020 год.

Последний раз снять с показа бразильскую комедию The Last Hangover от компании потребовало сингапурское Управление по развитию медиакоммуникаций. По его же предписанию в 2019 году Netflix удалил фильм «Последнее искушение Христа», в 2018 году — телешоу Cooking on High, документальный фильм The Legend of 420 и комедийный сериал Disjointed.

Кроме этих картин в список вошли американское телешоу Patriot Act with Hasan Minhaj, которое в 2019-м убрали по требованию саудовских властей; хоррор Night of the Living Dead, удаленный по запросу Комиссии по защите молодежи ФРГ в 2017 году; фильм Стенли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка», посвященный войне во Вьетнаме, удаленный в 2017-м по требованию Сайгона; шведско-датский детективный сериал «Мост», который сняли по требованию Новой Зеландии, где картину считают «спорной».

Как сообщили Axios в компании, Netflix старается сохранить контент на платформе, но, если с властями не удается договориться, удаляет его только при наличии письменного подтвержденного запроса.

Netflix также вносил изменения в уже транслируемый контент по запросу властей. В ноябре прошлого года после обращения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сервис изменил границы карты Польши в сериале «Дьявол по соседству». На ней Польша была обрисована в своих нынешних границах с указанием нескольких концентрационных лагерей. Из-за этого, по словам Моравецкого, могло сложиться впечатление, что их организовало польское правительство, а не нацисты.