Мировой спрос на нефть достигнет своего пика примерно к 2040 году, его ежегодный рост замедлится до 0,4%.

Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Международного валютного фонда, посвященном нефти и экономике стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), передает ТАСС.

«Ожидается, что мировой спрос на нефть не достигнет своего пика до 2040 года, его ежегодный рост замедлится до 0,4% к 2040 году по сравнению с 2,1% в 1995-2017 гг. Аналогичным образом, ОПЕК прогнозирует уровень ежегодного роста спроса на нефть к 2040 году до 0,1%», - отмечают авторы 55-страничного исследования.

«Рынок нефти претерпевает фундаментальные изменения. Новые технологии увеличивают поставки нефти из старых и новых источников, в то время как растущие опасения по поводу окружающей среды приводят к тому, что мир постепенно отказывается от нефти», - говорится в докладе. Так, «внезапное и неожиданное снижение цен на нефть более чем на 50% в течение 2014 - 2015 гг. было одним из крупнейших за прошедшее столетие», подчеркивают эксперты фонда. «Многие страны-экспортеры нефти все еще приспосабливаются к последствиям этого снижения цен. <...> Бюджетная политика в странах-экспортерах нефти была скорректирована с учетом ожиданий относительно более низких цен на нефть», - указали авторы доклада.

Они добавили, что «всего за несколько лет сланцевая нефть в США стала вторым самым дешевым источником нефти в мире, и ее добыча удвоилась, что сделало страну крупнейшим производителем нефти». По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, «ожидается, что даже при использовании нынешних технологий добыча сланцевой нефти в следующем десятилетии будет быстро расти». Новые технологии также значительно увеличили производительность нефтяных скважин и сократили стоимость разведки нефти.

По оценкам экспертов, «рост мирового спроса на природный газ также замедлится, хотя ожидается, что он останется положительным в ближайшие десятилетия».

В связи с этим отмечается, что последствия для стран-экспортеров нефти могут быть существенными». В МВФ считают, что без серьезных реформ «финансовое благосостояние стран ССАГПЗ может подойти к концу в ближайшие 15 лет». «Перед странами стоит трудный выбор по отношению к будущим поколениям: провести реформы сейчас или переложить на будущие поколения большее бремя бюджетных корректировок», - считают в МВФ. Экономисты рекомендуют ССАГПЗ «активизировать усилия по увеличению не связанных с нефтью бюджетных поступлений, сокращению государственных расходов и приоритизации финансовых сбережений».