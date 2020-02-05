Последнее обновление: 05.02.2020 13:09

Ливия оценивает в $1 млрд. потери от блокирования нефтяных объектов

Категории: Ливия Нефть

Потери от блокирования нефтеналивных терминалов и месторождений в Ливии приблизились к $1 млрд. Об этом в Twitter сообщила Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC).

Как говорится в информационном бюллетене, суточная добыча нефти в стране упала до 187 тыс. баррелей. Потери от блокировки портов и невозможности экспорта превысили $931 млн.

В NOC заявили, что в центральных и южных районах страны топлива пока что хватает, а в хранилищах Триполи и прилегающих районах наблюдается его острая нехватка.

Руководство компании предупредило, что в некоторых районах Ливии дизельного топлива хватит всего на несколько дней. И призвало снять блокаду с портов и месторождений, передает РБК.

С середины декабря главные нефтеналивные терминалы Ливии прекратили свою работу в связи с блокировкой армией генерала Халифы Хафтара. В связи с этим NOC объявила о состоянии форс-мажора, так как не способна вывезти нефть из страны.

Это позволит корпорации на законных основаниях прервать поставки топлива заказчикам. Добыча нефти за полтора месяца сократилась почти на 800 тыс баррелей в сутки.

Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) официально объяснили закрытие портов «требованиями ливийского народа».

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