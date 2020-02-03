Последнее обновление: 03.02.2020 15:01

Вспышка коронавируса сказалась на спросе на нефть -- министр нефти Ирана

Министр нефти Ирана Бижан Зангане сказал в понедельник, что вспышка китайского коронавируса ударила по спросу на нефть, и призвал к усилиям для стабилизации цен, сообщило иранское госагентство IRNA.

Министр также сказал, что Иран согласится на более раннюю встречу ОПЕК, если остальные участники группы согласятся на дальнейшее сокращение добычи нефти. ОПЕК и партнеры, вместе известные как ОПЕК+, рассматривают возможность переноса встречи на февраль с марта после падения цен на нефть.

“Рынок нефти находится под давлением, а цены упали ниже $60 за баррель, и для того, чтобы обеспечить баланс, необходимо приложить усилия”, - сказал Зангане, передает Reuters.

Источники в ОПЕК+ сообщили Рейтер, что технический комитет группы планирует провести встречу 4-5 февраля в Вене для оценки влияния вспышки коронавируса на спрос на нефть.

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