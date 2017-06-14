Трамп продлил санкции против ряда представителей властей Беларуси

Президент США Дональд Трамп продлил еще на один год санкции в отношении ряда представителей властей Беларуси, действующие на основании президентского с 16 июня 2006 года. Об этом говорится в уведомительном письме Трампа Конгрессу США, обнародованном 13 июня.

В письме Трампа отмечается, что "действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, которые подрывают демократические процессы и институты Беларуси, нарушают права человека и вовлечены в коррупцию, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

В президентском послании конгрессу указывается, что все это делает необходимым продление санкций на период после 16 июня 2017 года.