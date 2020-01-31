В Беларуси создана система противодействия беспилотникам

В Беларуси создана отечественная система противодействия атакам беспилотников, сообщил сегодня председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

"… можно говорить, что в республике создана отечественная комплексная система противодействия атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов - это сейчас одна из самых больших угроз как в военном смысле, так и в защите объектов критической инфраструктуры", - цитирует Головченко БелТА.

Средства по борьбе с беспилотниками выпускает белорусское предприятие "КБ Радар".

"По мировым прогнозам, рынок защиты от беспилотных летательных аппаратов составляет около $2 млрд. И на этом поле работают самые известные мировые фирмы, в числе которых "КБ Радар", - добавил Головченко.

"Всем, кто следит за современной политикой, понятно, что разворот происходит в стороны так называемых высокотехнологичных войн. В случае возникновения конфликтов высокой интенсивности боевые операции будут вестись во всех средах: на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве. Поэтому возникает ситуация, при которой предполагается, что основным фактором воздействия будет нанесение массированных ракетно-авиационных ударов вкупе с масштабным радиоэлектронным подавлением. И на первое место выходит ситуационная осведомленность, возможность приема и передачи больших массивов информации, в реальном масштабе времени использование ее во всех сферах управления", - рассказал Головченко.

Глава ГВПК РБ также сообщил, что в ближайшее время пройдут летные испытания ракеты белорусского зенитного ракетного комплекса средней дальности "Бук-МБ3К".

"Анонсирую, что в самое ближайшее время состоятся летные испытания, то есть боевые пуски ракеты. Процент готовности белорусского комплекса "Бук" высокий"… По своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям он не уступает современным аналогичным ЗРК средней дальности, а по соотношению цена/боевые свойства является весьма привлекательным для многих стран, не выпускающих вооружение такого класса», - поведал Головченко.

Объем производства в 2019 году промышленной продукции в системе Госкомвоенпрома достиг исторического максимума для ведомства - Br1,4 млрд, что на 9,3% больше по сравнению с 2018 годом.