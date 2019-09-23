Лукашенко: Мы активно сотрудничаем с Китаем в области ракетостроения

Лукашенко сегодня в очередной раз похвастался ракетой средней дальности собственной (белоруской) разработки и поручил Государственному военно-промышленному комитету разработать более мощное оружие в сотрудничестве с Китаем.

"Речь шла об увеличении дальности, мощности этих ракет на основании той базы, которая у нас существует, опыта наших партнеров, прежде всего Китайской Народной Республики, с которой мы активно сотрудничаем в области ракетостроения. Хотелось бы знать, как здесь продвигаются вопросы и решаются те задачи, которые были поставлены", - сказал Лукашенко, принимая с докладом председателя ГВПК Романа Головченко.

Необходимость наращивания военной мощи он объяснил тем, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в горячей политической точке.

"Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимание на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - заявил белорусский правитель.