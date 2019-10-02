Беларусь в ноябре получит 4 истребителя Су-30СМ

Минобороны Беларуси рассчитывает в ноябре получить 4 истребителя Су-30СМ, сообщил сегодня министр обороны РБ Андрей Равков.

Контракт на поставку 12 истребителей Су-30СМ был подписан между Беларусью и Объединенной авиастроительной корпорацией в 2017 году. Стоимость контракта оценивается в 600 млн. долларов. Финансирование осуществляется за счет российских кредитов. График предусматривает поставку не более 4 истребителей в год.

"Договор, который был подписан в 2017 году, вступил в силу, началось его финансирование, и поставка первых четырех самолетов Су-30СМ ожидается в ноябре этого года", - сообщил Равков.