Беларусь дебютирует с беспилотным вертолетом на Dubai Airshow-2019

На выставке Dubai Airshow-2019 Беларусь представит линейку БЛА малого и среднего класса самолетного и вертолетного типа и эффективные средства противодействия применению беспилотников, сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома РБ .

«На коллективном стенде Госкомвоенпрома, организатором которого выступит ЗАО «БЕЛТЕХЭКСПОРТ», свою высокотехнологичную продукцию представят: ОАО «КБ Радар» — управляющая компания холдинга «Системы радиолокации», РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси и ООО «КБ Беспилотные Вертолеты», - говорится в сообщении.

Самый тяжелый из производимых в РБ многофункциональный БЛА «Ястреб» с максимальной взлетной массой до 700 кг способен нести полезную нагрузку до 150 кг либо 2-3 дрона-камикадзе, по сути, представляющих собой управляемые ракеты класса «воздух-поверхность». Продолжительность полета может достигать 6 часов, а при использовании подвесного бака – до 10 часов. БЛА будет изготавливаться в различных вариантах, включая разведывательный и ударный.

Отличительной особенностью многофункционального мишенного комплекса на базе БЛА «Беркут-БМ» является его соответствие современным требованиям боевой подготовки сил противовоздушной обороны. Такое соответствие достигается, благодаря возможности БЛА имитировать воздушные цели с различной эффективной отражающей поверхностью.

БЛА оборудован комплексом авионики, обеспечивающим в автоматическом режиме взлет, полет и посадку, а также управление полезной нагрузкой и бортовой частью системы передачи данных. При этом мишенный комплекс на базе БЛА может использоваться многократно.

Использование турбореактивного двигателя обеспечивает практическую дальность полета до 110 км, максимальную воздушную скорость до 400 км/ч. При этом возможна одновременная подготовка боевых расчетов радиотехнических и зенитных ракетных подразделений, а также проведение стрельбовых мероприятий.

На шоу также будет представлена демонстрационная модель беспилотного вертолета в разведывательно-ударном варианте. К преимуществам летательных аппаратов этого типа относят отсутствие потребности в подготовленных ВПП или пусковых устройствах, большую скрытность и безопасность применения, возможность вести разведку в режиме висения, выполнять полет по сложной траектории.

Кроме того, на стенде будут представлены модели выпускаемых мини-БЛА серии «Бусел» — «Бусел М» и модернизированный под выполнение специальных задач «Бусел М50» с дальностью применения от 20 до 70 км. В зависимости от установленной целевой нагрузки они способны осуществлять фото-, видео-, инфракрасную или мультиспектральную съемку в дневных и ночных условиях.

В сегменте среднего класса с массой до 250 кг — БЛА «Буревестник», специально разработанный для нужд МЧС, который может нести гиростабилизированную платформу с фото-, видео- и инфракрасными камерами, а также лазерный дальномер и модуль радиационного мониторинга, и «Буревестник МБ» (беспилотный аппарат-носитель с гарантированной дальностью передачи сигналов и связи на расстоянии до 290 км в хорошем качестве в режиме реального времени и двумя дронами-камикадзе под пилонами, предназначенными для поражения объектов на удалении до 40 км).

Для борьбы с БЛА будет предложена станция радиоэлектронной борьбы «Гроза-С». В зависимости от требований заказчика «Гроза-С» может поставляться на базе различных (как военных, так и гражданских) транспортных средств.

«Гроза-С» способна обнаруживать и сопровождать БЛА по излучению бортовых передатчиков, отображать местоположение БЛА и наземного пункта управления, осуществлять радиоподавление навигационных приемников систем GPS, GLONASS, BeiDou, GALIEO, дезинформацию навигационных приемников системы GPS и увод БПЛА с маршрута.

«Гроза-С» характеризуется широким частотным диапазоном обнаружения и радиоподавления каналов управления БЛА — от 100 МГц до 6 ГГц, и ставит помехи навигационному приемнику БЛА на расстоянии до 40 км, а наземному приемнику поста управления на расстоянии до 10 км.

Среди основных достоинств станции — наличие всепогодного круглосуточного канала обнаружения и пеленгования БЛА по радиоизлучениям их бортовых передатчиков; возможность местоопределения БЛА и получения траектории его полета при работе двух станций «Гроза-С» в сопряженной паре.

В линейке семейства «Гроза» будет представлена мобильная станция помех УКВ радиосвязи. «Гроза» надежно обнаруживает, пеленгует, определяет местоположение и подавляет наземные линии связи на дальности до 40 километров, а авиационные — на дальности до 200 километров.

Станция способна одновременно подавлять 28 линий связи на фиксированных частотах или одну линию с ППРЧ со скоростью до 1000 скачков в секунду. Может работать круглосуточно при электропитании от двух собственных генераторов.

Еще одна разработка ОАО «КБ Радар» — РЛС обнаружения маловысотных целей «Роса» решает задачи автоматического обнаружения, измерения первичных координат (азимут, дальность), скорости воздушного объекта, а также автоматического обнаружения и сопровождения трасс воздушных объектов на малых и сверхмалых высотах при воздействии активных и пассивных помех, распознавания классов воздушных объектов и выдачи радиолокационной информации внешним потребителям.

При создании мобильной версии станции «Роса-РБ-М» был решен ряд сложных технических задач по поднятию гидромеханическими устройствами и размещению основного элемента станции (кольцевая АФААР) на высоте до 34 м на шасси одной транспортной единицы.

Благодаря высокой мобильности станции у радиотехнических войск ПВО появится возможность создания «непредсказуемого» для потенциального нарушителя радиолокационного поля.

Dubai Airshow стартует 17 ноября и будет проходить в течение пяти дней — по 21 ноября. В 2019 году выставка будет проводиться в 16-й раз и обещает стать крупнейшим событием за более чем 30-летнюю свою историю. Организаторы сообщают о 1300 экспонентах из более чем 60 стран и 87000 специалистах аэрокосмической отрасли, планирующих принять участие и посетить выставку.