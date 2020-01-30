Последнее обновление: 30.01.2020 21:27

США ввели новые санкции против Организации по атомной энергии Ирана

США ввели новые санкции против Организации по атомной энергии Ирана и ее главы Али Акбара Салехи. Соответствующее сообщение появилось на сайте американского Минфина.

Ранее президент США Дональд Трамп не поддержал призыв Ирана провести переговоры при условии снятия санкций. Незадолго до этого глава МИД Ирана Мухаммед Джавад Зариф говорил о возможности таких переговоров при условии, что Вашингтон «исправит свое поведение и отменит санкции», передает РБК.

В начале января Иран отказался выполнять один из основных пунктов «ядерной сделки», заключенной в 2015 году. В Тегеране заявили, что перестанут ограничивать работу центрифуг по обогащению урана. При этом власти страны отметили, что продолжат сотрудничество с МАГАТЭ, указав на готовность вернуться к условиям соглашения в случае снятия американских санкций.

Организация по атомной энергии Ирана еще в ноябре объявила о закачке газа в центрифуги, предназначенные для обогащения урана. Тогда Али Акбар Салехи рассказал, что уран на объекте в Фордо будет обогащаться на уровне 5% при том, что до заключения «ядерной сделки» этот показатель доходил до 20%. В Госдепе США это назвали «большим шагом в неверном направлении».

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