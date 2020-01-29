Последнее обновление: 29.01.2020 14:21

С 1 февраля повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

С 1 февраля 2020 года повышаются экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, следует из постановления Совмина РБ №46 от 28 января 2020 года.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть повышается с $77,2 до $78,5 за тонну, на прямогонный бензин – с $42,4 до $43,1 за 1 тонну.

Пошлина на товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла повышается с $23,1 до $23,5 за 1 тонну.

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