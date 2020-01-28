Транснефть и Белнефтехим обменялись вербальными ударами

Российская компания «Транснефть» и концерн «Белнефтехим» во вторник вечером решили добавить остроты в белорусско-российскую нефтяную войну, обменявшись комментариями на пустом месте.

Глава компании «Транснефть» Николай Токарев в комментарии Интерфаксу сказал, что трубопроводная монополия без особых проблем справляется с перенаправлением объемов нефти, невыбранных Беларусью из-за отсутствия контрактов с российскими компаниями, и что со стороны Беларуси не поступало заявок на прокачку нефти в феврале.

"У нас проблем не возникло. Перенаправили, в том числе, и в порты. Это обычная практика. Мы говорили по этому поводу, что большой проблемы для нас это не составит. Пока заявок на февраль не было. Но если с "Сафмаром" договорятся, то мы прокачаем", - сказал Токарев.

Он также сказал, вопрос компенсации Беларуси за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, поскольку "Транснефть" по-прежнему ждет документальных подтверждений размера ущерба.

Токарев сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер. Кроме того, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом" по компенсациям за "грязную нефть".

Высказывания Токарева, скорее всего насчет компенсации, вызвали бурную реакцию со стороны концерна «Белнефтехим».

Как заявил агентству Интерфакс-Запад пресс-секретарь концерна Александр Тищенко, заявления главы "Транснефти" являются попыткой перекроить ранее достигнутые договорённости по поставкам нефти в Беларусь и компенсации за "грязную" нефть, полученную по "Дружбе" в апреле прошлого года.

"Это уже похоже на попытку перекроить достигнутые договоренности по этим вопросам. И его "оптимизм" в данной ситуации не понятен", - сказал Тищенко.

Ранее, посол РФ Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия ждет от Беларуси подтвержденных документов об ущербе от "грязной нефти" для выплаты компенсации.

"Договоренности все состоялись. В Москве ждут подтвержденных документов о том ущербе, который был нанесен", - сказал Мезенцев.

Он отметил, что выплаты будут произведены в соответствии с представленными российской стороне документами совместного, по сути, экспертного обсуждения.

"Самое главное, что подход сторон - согласиться с доказательными предложениями белорусской стороны - поддержан и министерством энергетики, и теми хозяйствующими субъектами, которые являются партнерами белорусских коллег", - подчеркнул Мезенцев.

В прошлом году Беларусь импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.