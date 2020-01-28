Президент Венесуэлы хочет приватизировать нефтяную PDVSA

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил передать контрольный пакет акций государственной нефтяной компании PDVSA крупным международным корпорациям.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, передает РБК.

По данным агентства, PDVSA предлагает иностранным компаниям — участникам совместных проектов рассмотреть возможность новых инвестиций в страну, и, если предложение Мадуро будет принято, эти компании будут рассчитывать на долю в прибыли венесуэльской корпорации.

Источники Bloomberg утверждают, что речь идет о возможности частичной приватизации PDVSA путем конвертации части долга венесуэльской госкомпании перед международными компаниями в акционерный капитал.

Среди потенциально заинтересованных в переговорах компаний источники агентства назвали испанскую Repsol S.A., «Роснефть» и итальянскую Eni S.p.A.

Собеседники Bloomberg уточняют, что переговоры венесуэльской PDVSA с другими компаниями пока находятся на ранней стадии и сталкиваются с трудностями, вызванными санкциями со стороны Вашингтона, которые запрещают любым американским компаниям инвестировать в Венесуэлу. Кроме того, PDVSA, ранее добывающая 3,5 млн баррелей в день, сегодня работает на рекордно низком уровне добычи в 700 тыс. баррелей.