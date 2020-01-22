Украина очистила свою часть "Дружбы" от грязной российской нефти

Оператор нефтетранспортной системы Украины - государственная компания «Укртранснафта» завершила вытеснение российской нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений из украинского участка нефтепровода «Дружба», говорится в сообщении компании.

Сообщается, что с момента попадания в нефтепровод «Дружба» некачественной российской нефти его операторы усовершенствовали системы контроля качества сырья, чтобы обезопасить себя от возможного повторения подобных случаев в будущем, передает УНИАН.

В частности, со своей стороны «Укртранснафта» полностью реализовала функцию взаимодействия с белорусской, словацкой и венгерской сторонами и в автоматическом режиме получает информацию с узлов учета нефти и ее качественные параметры.

Кроме этого, «Укртранснафта» обустроила на диспетчерской станции «Броды» специализированную лабораторию международного образца, оборудование которой, в частности, позволяет оперативно определять концентрацию хлорорганики в нефти.

В течение всего периода вытеснения некачественной российской нефти с украинского участка нефтепровода «Транснефть» резервировала производственные мощности «Укртранснафты» и уплатила за предоставление этой услуги с мая 2019 года по январь 2020 года 4,336 млн евро компенсации.