Лукойл перенаправил нефть для Беларуси на другие направления

Лукойл перенаправил предназначенную для Беларуси нефть на другие направления, сообщил президент компании Вагит Алекперов. По его словам, на добычу Лукойла это не повлияло.

“Да, (перенаправили), на добыче никак не отразилось. На добыче отражаются только те ограничения, которые есть по ОПЕК+”, - сказал глава Лукойла, которого цитирует ТАСС.

Алекперов подчеркнул, что Лукойл не планирует компенсировать потери Беларуси из-за налогового маневра в нефтяной отрасли и поставлять нефть в Беларусь на льготных условиях.

“Мы работаем на коммерческих условиях. Налоговый маневр - это не инициатива нефтяных компаний Российской Федерации, мы такие же жертвы, как и белорусы. Поэтому мы не собираемся компенсировать те потери, которые несет белорусская сторона. Это межправительственные отношения”, - отметил Алекперов.