Ливия остановила экспорт нефти

Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии в минувшую субботу объявила чрезвычайное положение в связи с закрытием силами Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара ряда портов страны для экспорта нефти.

«NOC объявляет о форс-мажоре после того, как ЛНА блокировала экспорт нефти из портов Брега, Рас-эль-Ануф, Харига, Зувейтина и Сидра», - говорится в заявлении компании, передает ТАСС.

В нефтяной корпорации отметили, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к сокращению ее добычи на 800 тыс. баррелей в сутки, а также к финансовым убыткам в размере 55 млн долларов ежедневно.