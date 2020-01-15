Последнее обновление: 15.01.2020 15:04

Китайская биржа купила 49,9% акций ведущей фондовой биржи Украины

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE) приобрела 49,9% акций украинской фондовой биржи ПФТС (Первая фондовая торговая система), ведущей рыночной площадки по торговле ценными бумагами в стране.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Китайская BOCE выкупила пакеты акций, принадлежавшие офшорным компаниям Primeview Ltd, Dakal Ltd, Crookston Ltd (все три зарегистрированы в Белизе), Boline Ltd и Parvana Ltd (обе - Маршалловы острова).

О грядущей продаже ПФТС стало известно в декабре 2018 года, когда BOCE подала заявку в Антимонопольный комитет Украины. BOCE - крупнейшая в Китае товарная биржа по объему спотовых (наличных) сделок, ее годовой оборот составляет около $1 трлн. Она была основана в 2009 году китайскими инвесторами, госкомпаниями и муниципалитетом города Тяньцзинь. В 2017 году BOCE приобрела у Фонда госимущества Украинский банк реконструкции и развития за 82,83 млн гривен ($3,44 млн).

В 2019 году на бирже ПФТС было заключено 13,8 тыс. сделок на сумму 114,9 млрд гривен ($4,8 млрд). Большую часть этого объема - 108,4 млрд гривен ($4,5 млрд) - составила стоимость сделок по облигациям внутреннего государственного займа Украины.

Ранее крупнейшим акционером биржи ПФТС была российская Московская биржа, которая владела более чем 50% акций украинской торговой площадки, отмечает ТАСС.

В 2015 году украинская Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку лишила ПФТС лицензии, однако вскоре отменила свое решение. В начале 2016 года Московская биржа сообщила о выходе из капитала ПФТС.

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