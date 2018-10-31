Минфин Украины продолжает продажу валютных облигаций на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины привлекло $37 миллионов и 3 миллиона евро от размещения облигаций внутреннего госдолга на аукционах 30 октября, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Доходность долларовых бумаг с погашением в июне 2019 года осталась на уровне 7,00 процента годовых, годовых облигаций в евро также не изменилась - 4,60 процента.

Минфин, который в октябре должен был погасить внутренние валютные обязательства на сумму около $750 миллионов, форсировал выпуск новых бумаг в иностранной валюте.

С учетом сегодняшнего размещения Минфину удалось занять с начала месяца более $760 миллионов.

Кроме того, 30 октября были проданы трехмесячные гривневые облигации на 14,8 миллиона гривен под 19,00 процента годовых, при этом спрос на эти инструменты превысил 515,58 миллиона гривен.

Общие поступления в госбюджет от продажи Минфином внутреннего долга с начала 2018 года достигли 133,268 миллиарда гривен (примерно $4,73 миллиарда), в том числе более $3,36 миллиарда были получены благодаря продаже валютных обязательств.

На прошлой неделе Украина впервые в этом году вышла на внешние рынки, разместив два выпуска евробондов на общую сумму $2 миллиарда.